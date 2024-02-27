Video Yaşam Aksaray'da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video
Aksaray'da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video

Aksaray'da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video

27.02.2024 | 11:08

Aksaray’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında 168 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünleri sahibi olduğu öne sürülen otobüs şoförü ve muavini gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yol kontrolü yaptı. Kontrol esnasında durumundan şüphelenilen bir yolcu otobüsünü durduran Taşpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otobüste arama yaptı. Yapılan aramada otobüsün bagajında poşetlenmiş toplam 168 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Tütünlerin hangi yolcuya ait olduğu konusunda araştırma yapan jandarma ekipleri kaçak tütünlerin otobüs şoförü ve muavine ait olduğunu tespit etti. Şoför ve muavin gözaltına alınırken haklarında yasal işlem başlatıldı. Adıyaman'dan yüklenilen kaçak tütünlerin Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. Kaçak tütünler ise imha edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video 01:10
Aksaray'da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video 27.02.2024 | 11:08
Yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:49
Yolcu otobüsünde 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.02.2024 | 11:08
Bayrampaşa’da şüpheli araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para çıktı | Video 00:39
Bayrampaşa’da şüpheli araçtan çok sayıda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para çıktı | Video 27.02.2024 | 11:08
İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada | Video 01:02
İstanbul’da “taksimetreyi neden açmadın” kavgası kamerada | Video 27.02.2024 | 10:43
2 bin 350 rakımlı köyde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı | Video 02:46
2 bin 350 rakımlı köyde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı | Video 27.02.2024 | 10:34
Avcılar’da şüpheli şahıslar, kontrol sırasında polise ateş açtı | Video 03:41
Avcılar’da şüpheli şahıslar, kontrol sırasında polise ateş açtı | Video 27.02.2024 | 10:21
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 05:32
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Şubat 2024 Salı atv izle! | Video 27.02.2024 | 10:21
Kayseri’de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:45
Kayseri'de 1 kilo 385 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 27.02.2024 | 10:21
4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor | Video 02:53
4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyor | Video 27.02.2024 | 10:09
Köprüyü yaptırırken kimse destek vermeyince köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu | Video 03:42
Köprüyü yaptırırken kimse destek vermeyince köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu | Video 27.02.2024 | 09:49
Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:28
Düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybetmişti, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.02.2024 | 09:28
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı | Video 01:43
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı | Video 27.02.2024 | 09:22
Yüksekova’daki Dilimli Barajı kısmen dondu | Video 01:55
Yüksekova’daki Dilimli Barajı kısmen dondu | Video 27.02.2024 | 08:56
Kartal’da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı | Video 03:22
Kartal'da kontrolden çıkan araç bariyerlere ve park halindeki taksiye çarptı: 4 yaralı | Video 27.02.2024 | 08:51
Sahaya girip oyunculara saldıran şahıs yakalandı 00:25
Sahaya girip oyunculara saldıran şahıs yakalandı 26.02.2024 | 23:28
Parkta cimnastik aletlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 01:20
Parkta cimnastik aletlerine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 26.02.2024 | 21:44
2 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 02:07
2 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 26.02.2024 | 21:44
Tolga Savacı hayatını kaybetti! 00:44
Tolga Savacı hayatını kaybetti! 26.02.2024 | 20:43
Esenler’de 2.5 kilogram uyuşturucuyu sakız kutularına gizlemişler: 2 gözaltı | Video 01:46
Esenler'de 2.5 kilogram uyuşturucuyu sakız kutularına gizlemişler: 2 gözaltı | Video 26.02.2024 | 16:41
Jandarmadan ’mercek’ operasyonu: 6 gözaltı | Video 00:55
Jandarmadan 'mercek' operasyonu: 6 gözaltı | Video 26.02.2024 | 16:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA