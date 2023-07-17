Aksaray'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 24 yaralı | Video
AKSARAY'da fındık hasadı için Şırnak'tan yola çıkan işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 4'ü ağır, 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolunun 248'inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak'tan Düzce'ye fındık hasadı için giden işçileri taşıyan Hüseyin Çetin yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Çetin ile 23 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir ve Niğde'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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