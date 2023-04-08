Aksaray’da huzur ve güven uygulaması: 131 şüpheliden 82'si tutuklandı | Video
Aksaray’da 1 ay içinde yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda 26 bin 708 kişi hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan 131 şüpheliden 82’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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