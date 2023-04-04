Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı | Video
FATİH Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı.
Millet caddesine doğru ilerleyen tramvaya yandan çarptı. Kazada İETT otobüsünün ön bölümünde hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. İETT otobüsünün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
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