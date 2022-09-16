Video Yaşam Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

16.09.2022 | 23:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 02:07
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 16.09.2022 | 23:29
Küçükçekmecede maganda terörü! Kırmızı ışıkta geçip çarptığı öğrenciyi böyle dövdü | Video 03:26
Küçükçekmecede maganda terörü! Kırmızı ışıkta geçip çarptığı öğrenciyi böyle dövdü | Video 16.09.2022 | 23:20
SON DAKİKA: Van’daki tünel inşaatında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı | Video 00:28
SON DAKİKA: Van'daki tünel inşaatında göçük: 2 kişi enkaz altında kaldı | Video 16.09.2022 | 22:17
Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:43
Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 16.09.2022 | 21:28
Kırıkkale’de haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı | Video 00:52
Kırıkkale’de haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı | Video 16.09.2022 | 20:46
Fenalaşarak yere yığılan genç ekipleri harekete geçirdi | Video 03:03
Fenalaşarak yere yığılan genç ekipleri harekete geçirdi | Video 16.09.2022 | 20:29
Sivas’ta çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video 03:01
Sivas'ta çatı katında çıkan yangın korkuttu | Video 16.09.2022 | 19:36
Sultanbeyli’de depo yangını: Komşular birbirine girdi | Video 02:36
Sultanbeyli’de depo yangını: Komşular birbirine girdi | Video 16.09.2022 | 19:24
Kilis’te husumetlilerine ateş açtı: 3 yaralı | Video 01:06
Kilis’te husumetlilerine ateş açtı: 3 yaralı | Video 16.09.2022 | 19:17
Ağrı’da 1 kişinin öldürüldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi tutuklandı | Video 01:14
Ağrı’da 1 kişinin öldürüldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 4 kişi tutuklandı | Video 16.09.2022 | 16:35
Müge Anlı’da stüdyo buz kesti! DJ Gezgin’in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? | Video 25:33
Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! DJ Gezgin'in cesedi buz kalıplarıyla saklanıp çuvalla mı atıldı? | Video 16.09.2022 | 16:01
SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 02:29
SON DAKİKA: Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan bıçaklanarak öldürülmüştü! Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 16.09.2022 | 16:42
Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı | Video 00:15
Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 1 ölü, 4 yaralı | Video 16.09.2022 | 15:53
Antalya’da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı | Video 02:48
Antalya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı | Video 16.09.2022 | 15:39
D650’de alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı | Video 00:29
D650’de alevlere teslim olan otomobilden geriye demir yığını kaldı | Video 16.09.2022 | 15:53
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı | Video 04:19
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı | Video 16.09.2022 | 15:39
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 1 yaralı | Video 04:19
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 1 yaralı | Video 16.09.2022 | 15:37
Bakırköy’de evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı | Video 00:28
Bakırköy'de evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı | Video 16.09.2022 | 15:38
İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü | Video 00:19
İzmir açıklarında göçmen teknesi battı: 5 ölü | Video 16.09.2022 | 15:37
Karaman’da ’sil süpür’ operasyonu 7 kişi tutuklandı | Video 01:05
Karaman'da 'sil süpür' operasyonu 7 kişi tutuklandı | Video 16.09.2022 | 14:02

Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Aksaray-Ankara karayolu TOKİ Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Topakkaya beldesinden Çiftlik Mahallesi istikametine seyreden Muhammet Mustafa A. (28) idaresindeki otomobil TOKİ konutlarından Çiftlik Mahallesi yönüne dönen Şahin A. (26) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje çıkarken, sürücüler ve araçta yolcu olarak bulunan M.A.Ç. (15) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA