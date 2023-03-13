Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video
Aksaray’da 2 ayrı ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucu haplarla birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
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