Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 13.03.2023 | 15:24 Aksaray’da 2 ayrı ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucu haplarla birlikte 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyon, Aksaray merkez ilçe sınırları içerisinde 2 ayrı ikamete yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kimlikleri belirlenen 2 şahsın merkez ilçede bulunan 2 ayrı ikametini takibe alan jandarma Kom ekipleri yaklaşık 3 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından elde ettiği delil ve bulgularla birlikte operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda M.D. ve A.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 126 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken operasyonla ilgili soruşturma başlatıldı.