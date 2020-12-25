Video Yaşam Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video

Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video

Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video
25.12.2020 | 15:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şehit Süleyman Paşa Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video 01:00
Şehit Süleyman Paşa Camii’nin restorasyonu tamamlandı | Video 25.12.2020 | 16:58
Osmaniye'de damperi açılan TIR'ın PTS direğine çarpma anı kamerada | Video 01:58
Osmaniye'de damperi açılan TIR'ın PTS direğine çarpma anı kamerada | Video 25.12.2020 | 16:48
Batman'da PKK'nın katlettiği çocuk şehitler için anma programı | Video 02:53
Batman'da PKK'nın katlettiği çocuk şehitler için anma programı | Video 25.12.2020 | 16:49
Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren görüntü... Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı | Video 02:20
Afyonkarahisar'da akıllara durgunluk veren görüntü... Kaza yerine tepsiyle çay servisi yaptı | Video 25.12.2020 | 16:19
Jandarma Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulduğu mermilerle 'ohh ohh' yazdı | Video 00:25
Jandarma Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulduğu mermilerle 'ohh ohh' yazdı | Video 25.12.2020 | 16:15
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada | Video 01:33
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada | Video 25.12.2020 | 16:02
Tokat'ta Kont Dracula’nın esir tutulduğu kaleyle ilgili ilginç rivayet | Video 05:16
Tokat'ta Kont Dracula’nın esir tutulduğu kaleyle ilgili ilginç rivayet | Video 25.12.2020 | 16:15
Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor hakim karşısına çıktı | Video 00:28
Hastane bahçesinde köpeği ezen doktor hakim karşısına çıktı | Video 25.12.2020 | 16:02
CHP Ardahan Göle ilçe Başkan Yardımcısı Selçuk Yeni, şantaj suçundan tutuklandı | Video 00:21
CHP Ardahan Göle ilçe Başkan Yardımcısı Selçuk Yeni, şantaj suçundan tutuklandı | Video 25.12.2020 | 15:45
Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video 03:04
Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video 25.12.2020 | 15:38
Korkunç anlar kamerada. Rusya'da otobüs şarampole böyle yuvarlandı: 4 ölü | Video 00:53
Korkunç anlar kamerada. Rusya'da otobüs şarampole böyle yuvarlandı: 4 ölü | Video 25.12.2020 | 15:07
Rusya'da nehir köpükleri yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 00:42
Rusya'da nehir köpükleri yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 25.12.2020 | 15:07
Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar | Video 00:41
Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar | Video 25.12.2020 | 15:11
Narkotik köpeği 'Galya' gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu | Video 02:14
Narkotik köpeği 'Galya' gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu | Video 25.12.2020 | 14:37
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada | Video 00:51
Eski ortaklarını kaçıran Çinliler kamerada | Video 25.12.2020 | 14:49
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle uçtu | Video 01:10
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle uçtu | Video 25.12.2020 | 14:27
Şehir eşkiyaları bir günde yakalandı! Araca bindirip böyle kaçırmışlar | Video 01:20
Şehir eşkiyaları bir günde yakalandı! Araca bindirip böyle kaçırmışlar | Video 25.12.2020 | 14:30
Bayrampaşa’da dehşet! Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar | Video 00:20
Bayrampaşa’da dehşet! Öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar | Video 25.12.2020 | 13:07
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada | Video 00:18
Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızlığını köpek önledi... O anlar kamerada | Video 25.12.2020 | 13:07
Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video 00:22
Şafak vakti sahte içki operasyonu! Oğlu yatarken bazanın altına saklanıp kurtulmaya çalıştı | Video 25.12.2020 | 13:02

Aksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Canan Ata, iş yerinin önünü temizlediği sırada yanına yaklaşan kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ata'ya doktorlar tarafından 1 aylık iş göremezlik raporu verildi. Ata daha sonra Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.


Yaşadıklarını anlatan Ata, sabah geldiğinde iş yerinin önünün kirli olduğunu görünce temizlemeye çalıştığını belirtti. Ata, şunları söyledi:
"İçeri girdim. Sonra iş yerinin önüne temizlemek için dışarı çıktım. Dışarı çıkmamla kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor. Emniyete gidip ifade verdim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ben hala tedirginim. Şahısları bulamadılar ve ben hala takip ediliyorum. Biran önce bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Darp raporu aldım. Adalete güveniyorum. Adaletin biran evvel tecelli etmesini istiyorum. Ben hala tedirginim dükkanımı açarken tedirgin oluyorum. Allah hiç kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Sözün bittiği yerdeyim."


Polis, saldırganların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA