Aksaray'da kadın simitçiye sopalı saldırı kamerada | Video

Aksaray'da simit kafe işleten Canan Ata (30), iş yerinin önünü temizlediği sırada kimliği belirlenemeyen kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve 1 ay iş göremezlik raporu alan Canan Ata, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Canan Ata, "Kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor." dedi.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Meydan Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde meydana geldi. Canan Ata, iş yerinin önünü temizlediği sırada yanına yaklaşan kapüşonlu 2 kişinin sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ata'ya doktorlar tarafından 1 aylık iş göremezlik raporu verildi. Ata daha sonra Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu.



Yaşadıklarını anlatan Ata, sabah geldiğinde iş yerinin önünün kirli olduğunu görünce temizlemeye çalıştığını belirtti. Ata, şunları söyledi:

"İçeri girdim. Sonra iş yerinin önüne temizlemek için dışarı çıktım. Dışarı çıkmamla kimliği belirsiz eli sopalı şahıslarca darp edildim. Hiçbir kadının bu durumu yaşamasını istemem. Kendi ekmek paramızı kazanmak bu kadar zorken, böyle olaylarda daha da zorlaştırmaları zoruma gidiyor. Emniyete gidip ifade verdim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ben hala tedirginim. Şahısları bulamadılar ve ben hala takip ediliyorum. Biran önce bu şahısların yakalanmasını istiyorum. Darp raporu aldım. Adalete güveniyorum. Adaletin biran evvel tecelli etmesini istiyorum. Ben hala tedirginim dükkanımı açarken tedirgin oluyorum. Allah hiç kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Sözün bittiği yerdeyim."



Polis, saldırganların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.