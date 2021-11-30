Aksaray'da kum fırtınası kara yolunu ulaşıma kapattı

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Aksaray'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle kenti Adana'ya bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yol güzergahının bazı bölgelerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zincirleme kazaların olduğu belirtildi.
Kentte meteoroloji verilerine göre saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kenti Adana'ya bağlayan kara yolunda kum fırtınası oluşması nedeniyle polis, organize sanayi bölgesi kavşağından itibaren araçların geçişine izin verdi. Yol güzergahının bazı bölgelerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zincirleme kazaların olduğu belirtildi.