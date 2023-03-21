Aksaray’da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı | Video
Aksaray’da çaldıkları 5 otomobilden 2'sinin şaselerini değiştirip Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde satan 3 hırsızlık şüphelisi, polisin 96 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izlemesinin ardından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık şüphelisi 3 kişi sevke edildiği mahkemece tutuklandı.
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