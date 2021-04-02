Video Yaşam Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın
02.04.2021 | 10:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın 02:00
Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın 02.04.2021 | 10:11
Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı | Video 01:47
Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı | Video 02.04.2021 | 10:09
Eski sevgilimle konuştun dedi, kurşun yağdırdı. O anlar kamerada | Video 03:35
"Eski sevgilimle konuştun" dedi, kurşun yağdırdı. O anlar kamerada | Video 02.04.2021 | 09:59
İstanbul Güngören'de yabancı uyruklular arasında kavga: 1 ölü 03:54
İstanbul Güngören'de yabancı uyruklular arasında kavga: 1 ölü 02.04.2021 | 09:37
İstanbul Esenyurt'ta iş yerinden 80 bin lira değerinde akü çalan kar maskeli hırsızlar kamerada 04:57
İstanbul Esenyurt'ta iş yerinden 80 bin lira değerinde akü çalan kar maskeli hırsızlar kamerada 02.04.2021 | 09:41
İzmir'de denizde kan donduran görüntü! Kağıt toplayıcısının acı sonu 01:26
İzmir'de denizde kan donduran görüntü! Kağıt toplayıcısının acı sonu 02.04.2021 | 09:48
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video 03:58
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video 02.04.2021 | 09:44
Esra Erol'da şok yüzleşme! Yufkacı Muammer beraber yaşadığı iki elti ve kocalarıyla canlı yayında! 11:32
Esra Erol'da şok yüzleşme! Yufkacı Muammer beraber yaşadığı iki elti ve kocalarıyla canlı yayında! 02.04.2021 | 09:49
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 08:50
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02.04.2021 | 09:14
Artvin'deki yangın dehşetinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı 00:46
Artvin'deki yangın dehşetinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı 02.04.2021 | 09:04
SON DAKİKA: İzmir'de gece kulübündeki silahlı - bıçaklı kavganın görüntüleri rotaya çıktı! 1 ölü, 6 yaralı 03:57
SON DAKİKA: İzmir'de gece kulübündeki silahlı - bıçaklı kavganın görüntüleri rotaya çıktı! 1 ölü, 6 yaralı 02.04.2021 | 08:29
İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında canlı yayında flaş açıklamalar 11:32
İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında canlı yayında flaş açıklamalar 02.04.2021 | 08:37
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi | Video 04:42
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi | Video 02.04.2021 | 08:17
SON DAKİKA: Artvin Dereiçi'ndeki yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı 00:13
SON DAKİKA: Artvin Dereiçi'ndeki yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı 02.04.2021 | 08:28
Ölmek istemiyorum diyerek yardım istemişti. Genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı | Video 00:45
"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti. Genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı | Video 02.04.2021 | 08:01
TRT EBA TV 2 Nisan 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (2 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 02.04.2021 | 06:26
TRT EBA TV izle! 2 Nisan Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (2 Nisan Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 02.04.2021 | 06:26
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 00:46
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 01.04.2021 | 17:30
SON DAKİKA: Antalya'da sevgilisinin darp ettiği Beyza Yurttaş'ın yardım çığlığı sosyal medyada olay oldu Ölmek istemiyorum 01:34
SON DAKİKA: Antalya'da sevgilisinin darp ettiği Beyza Yurttaş'ın yardım çığlığı sosyal medyada olay oldu "Ölmek istemiyorum" 01.04.2021 | 17:26
Kırıkkale’deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü | Video 02:18
Kırıkkale’deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü | Video 01.04.2021 | 16:40

Aksaray'da plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında  belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde  maddi hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni Sanayi Mahallesi 2047 Sokakta Gencay Sönmez'e ait geri dönüşüm fabrikasında saat 01.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede hızla yükselen alevleri fark eden çevredeki fabrikalarda çalışanlar itfaiyeye haber verdi. Fabrikayı saran ve metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere, olay yerine gelen itfaiye alevleri müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla güçlükle söndürdü. Fabrikanın bir kısmı ile fabrika içindeki park halindeki kamyon zarar gördü.


Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA