Video Yaşam Aksaray'da polisin "Direnme yat" dediği şahıstan şaşırtan tepki!
Aksaray'da polisin

Aksaray'da polisin "Direnme yat" dediği şahıstan şaşırtan tepki!

12.10.2021 | 09:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aksaray’da polisin Direnme yat dediği şahıstan şaşırtan tepki! 03:52
Aksaray'da polisin "Direnme yat" dediği şahıstan şaşırtan tepki! 12.10.2021 | 09:15
Beşiktaş’ta okul servislerine denetim 02:46
Beşiktaş’ta okul servislerine denetim 12.10.2021 | 09:10
9 ay süren takibin ardından 28 ilde  eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 01:36
9 ay süren takibin ardından 28 ilde  eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
İstanbul güne sis ile uyandı 01:23
İstanbul güne sis ile uyandı 12.10.2021 | 08:42
Küçükçekmece’de feci kaza kamerada...Marketten dönen kadın az kalsın canından oluyordu | Video 02:17
Küçükçekmece'de feci kaza kamerada...Marketten dönen kadın az kalsın canından oluyordu | Video 12.10.2021 | 00:20
Fotoğraf çekilirken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03:46
Fotoğraf çekilirken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.10.2021 | 22:37
Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheliden şaşırtan itiraf | Video 03:40
Mustafa Kut olayında inanılmaz bir iddia daha! Cinayetle suçlanan şüpheliden şaşırtan itiraf | Video 11.10.2021 | 20:13
Vicdansızlar...  Yavru kedileri ölüme terk etmiş! | Video 00:44
Vicdansızlar...  Yavru kedileri ölüme terk etmiş! | Video 11.10.2021 | 18:56
Faili meçhul korkunç cinayet 17 yıl sonra aydınlandı 01:20
Faili meçhul korkunç cinayet 17 yıl sonra aydınlandı 11.10.2021 | 17:01
Çay fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi 02:09
Çay fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi 11.10.2021 | 16:52
Son dakika: Saraçhane önünde cesetli protesto! Kucağında kefeniyle taşıdı 00:41
Son dakika: Saraçhane önünde cesetli protesto! Kucağında kefeniyle taşıdı 11.10.2021 | 16:51
Başı korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki Melisa’yı kurtarma operasyonu kamerada 00:45
Başı korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki Melisa'yı kurtarma operasyonu kamerada 11.10.2021 | 16:50
Boşanmak istemeyen koca pompalı tüfek ile dehşet saçtı...O anlar kameralara yansıdı 02:27
Boşanmak istemeyen koca pompalı tüfek ile dehşet saçtı...O anlar kameralara yansıdı 11.10.2021 | 16:34
Nefes alamayan buzağıya suni teneffüs | Video 01:52
Nefes alamayan buzağıya suni teneffüs | Video 11.10.2021 | 16:23
Emine’den 4 gündür haber alınamıyor 00:22
Emine'den 4 gündür haber alınamıyor 11.10.2021 | 16:04
5 yıldır aranan şahsı sosyal medya fotoğrafı ele verdi 00:27
5 yıldır aranan şahsı sosyal medya fotoğrafı ele verdi 11.10.2021 | 16:03
Başı pencere demirine sıkışan talihsiz çocuğu itfaiye kurtardı 00:45
Başı pencere demirine sıkışan talihsiz çocuğu itfaiye kurtardı 11.10.2021 | 15:57
Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı 01:51
Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı 11.10.2021 | 15:42
Beylikdüzü’nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü 01:19
Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü 11.10.2021 | 15:18
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı 03:33
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı 11.10.2021 | 15:12

Aksaray’da polisten kaçan alkollü sürücü, aracıyla bahçe duvarına çarpınca kıskıvrak yakalandı. Polisin “Direnme yat” diyerek gözaltına almaya çalıştığı sürücü güçlükle yere yatırılırken, “Haydi yattım, tamam yattım. Ne oldu?” dedi. Elleri kelepçelenen sürücü bu kez de “Haydi yatırdınız kalkmıyorum, kalkmıyorum” diyerek polise zor anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Şamlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde devriye atan polis ekipleri, gün içerisinde defalarca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne "alkollü ve tehlikeli araç kullanmaktan" ihbar konusu olan ve her seferinde polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 68 ACJ 962 plakalı Audi marka otomobili gördü. Ekipler yine sürücüye "Dur" ihtarında bulundu. Yine polisin ihtarına uymayan sürücü araçla hızla kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen polis, aracın plaka ve istikametini telsizden anons ederek diğer ekiplere bildirdi. Anons üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeyi adeta abluka altına aldı. Yaşanan kovalamacada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, sürücü Şaban U. (39) ve araçta bulunan yeğenleri Rahim U. (25) ile Tunahan T. (24) yakalandı.


Polis "Yat" dedi, sürücü "Hadi yattım" dedi
Sürücünün yeğenleri zorluk çıkartmadan polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alınırken, alkollü sürücü Şaban U. gözaltına alınmamak için polise direndi. Ekiplere zor anlar yaşatan alkollü sürücü yere yatmamakta direnirken, polis ekipleri "Yat yere direnme" diyerek güçlükle yere yatırdı. Yere yatan sürücü "Haydi yattım, tamam yattım. Ne oldu?" derken, elleri arkadan kelepçelenen sürücü bu kez de polis aracına bindirilmek için kaldırılmak istendi. Polis ekiplerinin "Kalk" demesi üzerine sürücü bu kez de "Haydi yatırdınız kalkmıyorum, kalkmıyorum" diyerek ekiplere güçlük çıkardı. Polis ile alkollü sürücünün ilginç diyaloğu ise kameralara anbean yansıdı.


4 bin 608 TL para ceza kesilerek, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu
Yere yatırılarak kelepçelenen 3 şüpheli de polis ekiplerince ekip otosuna bindirildi. Burada alkol muayenesinden geçirilmek istenen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddetti. Bunun üzerine polis 3 şüpheliyi de sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen sürücünün kan tahlilinden 161 promil alkollü olduğu tespit edildi. 3 şüpheli de sorgulanmak üzere Hasandağı Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, alkollü sürücüye alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 3 bin 836 TL, dur ikazına uymamaktan 314 TL, kamu huzurunu bozmaktan 144 TL ve tehlikeli şerit değiştirmekten 314 TL olmak üzere toplam 4 bin 608 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine ise 2 yıl süreyle el konuldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA