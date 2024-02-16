Aksaray’da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video
Aksaray’da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde tüm şehri etkisi altına aldı. Şehir merkezinde de etkili olan yoğunun sis karayollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
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