Aksaray'da sulama kanalına düşen koyunun kurtarılması kamerada | Video

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AKSARAY'da sulama kanalına düşüp sürüklenen koyunu, vatandaşlar ile zabıta memuru kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Belediyeye bağlı veteriner kliniğine götürülen koyun, yapılan kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.