Aksaray’da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu | Video
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Aksaray’da ailesiyle tartıştıktan sonra evden çıkıp kayıplara karışan genç için tüm ekipler seferber oldu. 1 saat süren arama sonucu 16 yaşındaki genç kanalda donmak üzereyken baygın halde bulundu.