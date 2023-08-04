Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu | Video
Aksaray’da uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, çeşitli uyuşturucularla birlikte 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan K.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu | Video 04.08.2023 | 14:59
04:22
Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video 04.08.2023 | 14:51
03:16
01:11
02:03
Genç kızları taş ve yumruklarla dövdüler: 5 yaralı | Video 04.08.2023 | 14:11
01:18
Kazada yola savrulan motosikletlilere kamyonet çarptı: 1 ölü | Video 04.08.2023 | 14:11
01:49
Yunusun minik balıkla av oyunu kamerada | Video 04.08.2023 | 13:46
01:05
Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi | Video 04.08.2023 | 13:23
05:38
Yavru kedileri ayağıyla ezip öldürdü; tepki görünce kaçtı | Video 04.08.2023 | 12:50
01:06
İstanbul'da internet dolandırıcılarına operasyon: 24 gözaltı | Video 04.08.2023 | 12:28
03:57
Muhabirin ayılarla imtihanı! Ayılar kovaladı, muhabir böyle kaçtı | Video 04.08.2023 | 11:17
02:01
Bulaşık makinesinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 04.08.2023 | 11:59
00:56
01:44
Köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü | Video 04.08.2023 | 11:31
00:42
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti, gözaltına alındı! | Video 04.08.2023 | 11:21
00:51
Tırı geçmek isteyen motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.08.2023 | 11:22
00:32
Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video 04.08.2023 | 10:15
01:15
Yolda yürüyen kadının çantasından telefonu böyle çaldı | Video 04.08.2023 | 11:16
01:14
Kaplumbağa kendisine uzatılan şişeden böyle su içti | Video 04.08.2023 | 11:16