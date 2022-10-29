Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı, 16 tutuklama | Video

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Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 58 adrese operasyon düzenleyen polis 58 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 58 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli de Cumhuriyet Savcılığından serbest kalırken, 14 şüpheli şahsın işlemleri devam ediyor.