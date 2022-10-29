Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı, 16 tutuklama | Video

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 58 adrese operasyon düzenleyen polis 58 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 3 ay önce 'torbacı' olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 3 ay boyunca 58 şahıs üzerinde teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takiplerde yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri 58 ayrı adrese operasyon yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 58 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 168,62 gram eroin maddesi, 3 kilo 244 gram esrar maddesi, 324,22 gram metamfetamin maddesi, 72,43 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 8 adet ectasy hap, 9 kök Hint keneviri, 12,77 gram kenevir tohumu, 74,75 gram skunk maddesi, 564 adet sentetik hap, 6 tabanca, 1 tüfek ve bunlara ait mermi ve fişekler, 7 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan 58 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli de Cumhuriyet Savcılığından serbest kalırken, 14 şüpheli şahsın işlemleri devam ediyor.