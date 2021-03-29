Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında | Video 29.03.2021 | 12:33
00:08
Minibüsün ezdiği minik Ali öldü. Sürücü 16 yaşında çocuk çıktı | Video 29.03.2021 | 12:32
02:00
Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı: Koparana 60 bin lira ceza | Video 29.03.2021 | 11:35
02:50
Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemi havadan görüntülendi | Video 29.03.2021 | 12:07
09:00
02:33
00:55
03:55
03:41
Yaralı yavru baykuşu kurtardı, etle besledi | Video 29.03.2021 | 10:31
01:40
Kızıyla yaşayan kadına bıçaklı ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi | Video 29.03.2021 | 11:01
00:26
Oyuncu Özge Özder'den kızı Luna ile paylaşım | Video 29.03.2021 | 11:03
04:16
Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu | Video 29.03.2021 | 10:31
02:37
Sığırcık kuşlarından görsel şölen | Video 29.03.2021 | 10:31
01:49
08:33
00:11
Berfu Yenenler oğulları Kuzey ile Mete'nin ilk tanışmasını paylaştı | Video 29.03.2021 | 10:32
08:33
04:30
00:14
Aksaray’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen 2 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansıdı.
İlk kaza Gündoğdu Caddesi üzerinde yaşandı. Kalealtı Caddesinden gelerek caddeye çıkan otomobil ile caddeden gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Diğer kaza ise Coğlaki Kavşağında yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.