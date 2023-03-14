Aksaray'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü | Video 14.03.2023 | 11:57 Aksaray'da sabah saatlerinde bastıran yoğun sis karayollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aksaray'da sabah erken saatlerde kendini gösteren sis kısa sürede şehri etkisi altına aldı. Sabahın ilk ışıklarında beliren yoğun sis nedeniyle Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir Karayollarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde de etkili olan sis burada da görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Şehir genelinde sis halen etkisini sürdürürken sis nedeniyle trafikte de araçlar yer yer seyretmekte güçlük çekti.