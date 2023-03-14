Aksaray'da yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye düşürdü | Video
Aksaray'da sabah saatlerinde bastıran yoğun sis karayollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.
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