Aksiyon filmi gibi! Yunusların uyuşturucu operasyonu kamerada | Video 13.03.2024 | 10:42 Bursa'da Yunus timleri ile şüpheli otomobil sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca sonucu 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden birinin kaçarken montunu yere atması üzerine şüphelenen polisler, montta 9 parça halinde zulalanmış toplamda 556 gram uyuşturucu ve 126 bin lira ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Kasım Önadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Büro Amirliği'ne bağlı timler rutin devriye görevini sürdürürken; durumundan şüphelendiği otomobile "dur" ihtarında bulundu. Bunun üzerine şüpheli şahısların bulunduğu otomobil, durmayarak polisten kaçmaya başladı.

KAÇARKEN MONTUNU YERE ATTI, YUNUSLARIN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Yunus timleri 3 şüpheliyi kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Bir şahıs ise arka kapıdan inerek kaçtığı esnada montunu yere attı. Bunu gören yunuslar önce şüpheliyi yakaladı, daha sonra ise montun içinde yapılan aramada 9 parça halinde zulalanmış 556 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Alınan izinlerin ardından yunus timleri otomobilde yaptığı aramalarda ise ön yolcu paspasın altına saklanmış şekilde parça parça 126 bin lira ele geçirdi.

YUNUSLARIN KAÇAN ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yunus timlerinin şüphelendikleri araç ile yaşadığı kovalamaca, şüphelilerden birinin kaçarken montunu yere atması ve yunuslar tarafından şüphelinin yere yatırılması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan E.I., M.C., H.C. ile M.C.K. alınan hastane raporlarının ardından Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.