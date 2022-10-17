Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kamerada... Polisten kaçan sürücü kaza yaptı | Video
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Adana’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç bir markete çarpıp dururken, hemen arkasındaki polisin silahını çekip zanlıları etkisiz hale getirmeye çalışması anbean görüntülendi.
Ekipler, kazadan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan H.Ç'yi kovalamaca sonucu, sürücü F.M. ile M.T'yi ise olay yerinde yakaladı. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.
Öte yandan, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan şüphelilerden H.Ç'nin mala zarar verme suçundan aranması bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için polis merkezine götürüldü.