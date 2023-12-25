Aksiyon filmlerini aratmayan rehine krizini canlı paylaşmıştı, tutuklandı | Video
Sakarya'da tır şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişine kadar kaçan ve yaşananları sosyal medyada canlı yayın açarak paylaşan şahıs tutuklandı.
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