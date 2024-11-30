Video Yaşam Aksraya'da otobüsün otomobile çarpma anı kamerada: 1 ölü
Aksraya'da otobüsün otomobile çarpma anı kamerada: 1 ölü

Aksraya'da otobüsün otomobile çarpma anı kamerada: 1 ölü

30.11.2024 | 09:02

Aksaray'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza dün akşam saat 22.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Van'a giderken Aksaray'da yolcu nakli yapan Y.B. (59) idaresindeki 34 GDJ 55 plakalı yolcu otobüsü, işlemlerin ardından 30 yolcusuyla terminalden çıkış yaptığı esnada yan yoldan gelen Yiğit Abay (23) yönetimindeki 68 AEC 595 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken, otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı terminalde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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