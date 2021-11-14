Aksu şelalelerinin manzarası mest etti

Bartın sınırları içerisinde yer alan ve ulaşımı en zor şelaleler arasında gösterilen Aksu şelaleleri drone ile görüntülendi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine 18 kilometre uzaklıktaki Aksu şelaleleri drone ile görüntülendi. İstanbul'da yaşayan Mahmut Akdoğan ve Almanya'da yaşayan Murat Akdoğan kardeşlerin drone ile görüntülediği şelale eşsiz manzarası ile görenleri hayran bıraktı.Akdoğan kardeşlerin Aksu şelalelerine uzanan zorlu yolculukları ise saniye saniye kayıt altına alındı. Kumluca beldesinden Aksu şelalelerine ulaşmak için araçla yola çıkan iki kardeş yolun sonlandığı noktadan yaklaşık yarım saat boyunca yaya olarak yürüyüş gerçekleştirdi. Şelalelerin yer aldığı sarp vadiye halatlarla 150 metrelik emniyetli iniş gerçekleştiren iki kardeş doğanın sunduğu eşsiz manzaraları da drone ile görüntüledi.Sosyal medyada paylaşılan Aksu şelaleleri videoları kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. Sonbahar mevsimiyle birlikte şelaleyi çevreleyen ormanlardaki renk cümbüşü de büyük beğeni topladı.Dağcılık alanında eğitimler alan ve Aksu şelalelerinin eşsiz güzelliğini drone ile görüntüleyen Mahmut Akdoğan, "Bu şelalelerin varlığını yaklaşık 15 yıldır biliyordum, büyüklerimiz anlatırdı. Daha önce bir kaç kez gittim ama tecrübem olmadığı İçin inememiştim. Aldığım dağcılık ve arama kurtarma eğitimleri sayesinde vadiye inip Aksu şelalelerini yakından görmek çok güzel bir duygu oldu. Aksu şelaleleri halen insan elinin değmediği ve doğallığı bozulmamış muazzam bir yer. Sonbaharla birlikte şelaleyi çevreleyen ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü de ayrıca görülmeye değer." Dedi.Akdoğan, bölgeyi görmek isteyenlerin muhakkak dağcılık eğitimi almış ve bölgeyi tanıyan profesyonel rehberlerle birlikte gerekli emniyet ekipmanlarını da kullanarak şelalelere ulaşım sağlamalarının olası kaza-kayıpların önüne geçeceğine vurgu yaptı.