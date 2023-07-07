Aktaş Sınır Kapısı’nda telefon kuyruğu | Video
Ardahan’ın Çıldır İlçesi Aktaş Sınır Kapısı’nda Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı üzerine yoğunluk yaşandı. Türkiye’nin Gürcistan’a açılan kapılarından birisi olan Çıldır Aktaş Sınır Kapısı 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşların telaşına ve kuyruğuna sahne oldu.
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