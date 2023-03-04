Alabora operasyonunda 24 tutuklama | Video
İzmir genelinde haksız kazanç sağlamak için mafya tipi yapılanma oluşturan ve silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen, liderliğini Soner Taşoku’nun yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen ‘Alabora’ operasyonunda Taşoku dahil 24 kişi tutuklandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 26 tabanca, 1 suikast silahı, 7 pompalı tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve tüfek kartuşu ile 28 adet uyuşturucu hap ve 340 gram metamfetamin ve örgüte ait dökümanlar ele geçirildi.
24 TUTUKLAMA
Polis ekiplerinin 3 aylık hem teknik hem fiziki takibinin ardından 'Nitelikli yağma', 'Şantaj', 'Silahlı tehdit', 'Silah ticareti', 'Kasten yaralama' olaylarından 28 farklı eylemleri tespit edilen ve yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan toplam 32 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle, Urla Adliyesine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden Soner Taşoku 'Örgüt kurmak ve yönetmek suçundan' suçundan tutuklanırken, Taşoku ile birlikte 23 şüpheli daha tutuklandı.
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