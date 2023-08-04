Video Yaşam Alacak meselesi tartışmasında kuzenini vurdu, tutuklandı | Video
Alacak meselesi tartışmasında kuzenini vurdu, tutuklandı | Video

Alacak meselesi tartışmasında kuzenini vurdu, tutuklandı | Video

04.08.2023 | 16:01

KONYA'da nargile salonunda birlikte oturduğu kuzeni Karip Kaya'yı alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla ateş ederek göğsünden yaralayan Umut Kaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karip Kaya'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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Olay, Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Sokak'taki nargile salonunda meydana geldi. Umut Kaya ve kuzeni Karip Kaya, birlikte oturdukları sırada aralarındaki alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Umut Kaya, tabancayla Karip Kaya'ya ateş açtı. Göğsünden ve koltuk altından yaralanan Karip Kaya kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karip Kaya, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karip Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kuzenlerin 3 gün önce de aynı yerde, yine alacak meselesi nedeniyle kavga ettikleri öne sürüldü. Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan Umut Kaya'nın, 'kasten yaralama' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından 10 kaydı olduğu belirtildi. Umut Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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