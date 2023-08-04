Alacak meselesi tartışmasında kuzenini vurdu, tutuklandı | Video
KONYA'da nargile salonunda birlikte oturduğu kuzeni Karip Kaya'yı alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla ateş ederek göğsünden yaralayan Umut Kaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karip Kaya'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kuzenlerin 3 gün önce de aynı yerde, yine alacak meselesi nedeniyle kavga ettikleri öne sürüldü. Suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alınan Umut Kaya'nın, 'kasten yaralama' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından 10 kaydı olduğu belirtildi. Umut Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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