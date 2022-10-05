Video Yaşam Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada | Video
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada | Video

Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada | Video

05.10.2022 | 14:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada | Video 00:32
Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada | Video 05.10.2022 | 14:00
Mardin’de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı | Video 03:29
Mardin’de kargo şirketlerinin skandal görüntülerine vatandaşlardan tepki yağdı | Video 05.10.2022 | 12:54
Hırsız, motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekti | Video 01:02
Hırsız, motosiklet sahibi tarafından yakalanınca bıçak çekti | Video 05.10.2022 | 13:03
Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video 00:32
Şehit polisin katili 12 yıl sonra yakalandı | Video 05.10.2022 | 12:33
Gaziosmanpaşa polisi saldırganı yakaladı! Sokak ortasına kadını tekmelemişti | Video 00:30
Gaziosmanpaşa polisi saldırganı yakaladı! Sokak ortasına kadını tekmelemişti | Video 05.10.2022 | 12:32
Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar! Ölüm Çetesi’ne operasyon | Video 01:21
Kadınlarla tuzak kurup şantaj yaptılar! Ölüm Çetesi’ne operasyon | Video 05.10.2022 | 11:59
Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı | Video 00:39
Köpeği çocukların üstüne saldı, korkan çocuk otomobilin üstüne çıktı | Video 05.10.2022 | 12:06
Edirne’de TIR’da 16 bin 385 kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 03:05
Edirne'de TIR'da 16 bin 385 kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 05.10.2022 | 11:58
Özel hastanede skandal görüntüler! Yaşlı hasta kadının suratına para atıp dalga geçtiler | Video 02:08
Özel hastanede skandal görüntüler! Yaşlı hasta kadının suratına para atıp dalga geçtiler | Video 05.10.2022 | 12:06
Kamyonla tehlikeli hareketler pahalıya patladı | Video 00:11
Kamyonla tehlikeli hareketler pahalıya patladı | Video 05.10.2022 | 12:00
Muz yüklü konteynerde 48 kilo kokain yakalandı | Video 00:58
Muz yüklü konteynerde 48 kilo kokain yakalandı | Video 05.10.2022 | 11:58
Sarıyer’de İETT kazası! Kafa kafaya çarpıştılar | Video 04:20
Sarıyer'de İETT kazası! Kafa kafaya çarpıştılar | Video 05.10.2022 | 11:38
Kırşehir’de doğal gaz patlaması! Ev harabeye döndü | Video 03:41
Kırşehir'de doğal gaz patlaması! Ev harabeye döndü | Video 05.10.2022 | 11:09
Otomobilin çarptığı at menfezden düşüp telef oldu: 4 yaralı | Video 01:00
Otomobilin çarptığı at menfezden düşüp telef oldu: 4 yaralı | Video 05.10.2022 | 10:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 12:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 05.10.2022 | 10:58
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 01:26
Yalova’da dilencinin üzerinden 12 bin lira para çıktı | Video 05.10.2022 | 10:48
Beyoğlu’nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 03:41
Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı | Video 05.10.2022 | 10:08
Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 01:29
Ambulansa saldırdı, meydan dayağı yedi... O anlar kamerada | Video 05.10.2022 | 10:20
Edirne’de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 02:34
Edirne'de binlerce gümrük kaçağı ürün yakalandı, tır sürücüsü gözaltına alındı | Video 05.10.2022 | 10:20
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 01:19
Balıkçıların park kavgası kamerada: 6 yaralı | Video 05.10.2022 | 09:52

Adana’da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişinin yaptığı silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulması anbean görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Şeyhmus Doğan'ın yeğeni, Esmer ve Müslüm T.'den borca hırdavat malzemesi aldı. Doğan'ın yeğeni borcunun bir kısmını ödedi. Ancak kalan kısmını ödemediği için Esmer ve Müslüm T. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Dün de Esmer ve Müslüm T., Doğan'ın evinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Doğan kafasından yaralandı. Zanlılar da kaçıp izini kaybettirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese gelerek çalışma başlattı. Kısa sürede zanlıların kimliğini belirleyen polis onları yakalamak için adreslere baskınlar yaptı. Polisin zanlıları yakalama çalışması devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA