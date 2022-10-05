Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulduğu anlar kamerada | Video
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Adana’da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişinin yaptığı silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulması anbean görüntülendi.