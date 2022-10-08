Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular! Hırsızlık anları kamerada | Video
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Bağcılar’da alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi daha önce çalıştıkları iş yerinden otomobil parçaları ve çelik kasasını çaldı. Eski iş yerini soyan hırsızlar kısa sürede yakalanırken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Alacak verecek yüzünden husumetli olan şahıslar, yeşil otomobilleriyle iş yerine geldi. 3 şahıs, çaldıkları para kasasını ve otomobil parçalarını arabaya koyarken görüntülendi. Daha sonra şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.