Video Yaşam ‘Alacaklı Defteri’yle yakalandılar! Yüzlerce oyun pulu bulundu

‘Alacaklı Defteri’yle yakalandılar! Yüzlerce oyun pulu bulundu

‘Alacaklı Defteri’yle yakalandılar! Yüzlerce oyun pulu bulundu
11.09.2021 | 11:52

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İstanbul’da yasa dışı kumar oynanan bir adreste yüzlerce kumar pulu bulundu. “Alacaklı Defteri” ele geçirildi. Adreste bulunan 24 kişiye 90 bin 216 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul Polisi; bir adreste yasa dışı kumar oynandığını belirledi. Adreste 24 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; çelik kasa, iki ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 196 mermi, 55 av tüfeği mermisi, silah kılıfı, üç oyun masası, 40 oyun kartı, 421 pul, bin 444 iskambil kağıdı, POS Cihazı, kaşe, alacak defteri, iki sahte silah taşıma ruhsatı, bin 593 kumar pulu ve 0,75 gram Kokain maddesi ele geçirildi. 24 kişiye "Kumar Oynamak, Pandemi Tedbirlerine Uymamak, Kapalı Alanda Sigara İçmek" gerekçesiyle toplamda 90 bin 216 lira idari para cezası kesildi. Beş kişiye "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

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