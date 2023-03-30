Video Yaşam Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video

Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video

30.03.2023 | 10:49

İstanbul’da kendisine borcu olan kişinin cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden bakkal, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Gasp" olayı Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bakkal sahibi olan H.A., kendisine borcu olan ve iş yerine gelen bir kişinin cep telefonunu, Powerbank cihazını ve cüzdanını zorla gasp etti. Şikayet üzerine inceleme başlattı. H.A., gasp ettiği malzemelerle birlikte Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı. "Gasp" suçundan adliyeye sevk edilen H.A. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 01:44
Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü, 8 yaralı | Video 30.03.2023 | 10:58
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı | Video 03:52
Şanlıurfa Jandarmadan ‘şok yol araması’: 26 gözaltı | Video 30.03.2023 | 10:49
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 00:11
Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 30.03.2023 | 10:49
1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video 04:58
1 TL’ye aldığı atık şişeleri Avrupa’ya 50 euroya satıyor | Video 30.03.2023 | 10:07
Şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle savurdu | Video 04:31
Şiddetli fırtına çöp konteynerini böyle savurdu | Video 30.03.2023 | 10:07
Parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 02:10
Parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 30.03.2023 | 10:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 04:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Mart 2023 Perşembe atv izle! | Video 30.03.2023 | 10:36
İzmir’de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video 00:39
İzmir'de otogarda narkotik operasyonu: Yolcu valizinde binlerce sentetik hap ele geçirildi | Video 30.03.2023 | 10:17
Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video 03:25
Pendik’te yanındaki kadını araç içerisinde darp eden silahlı şahıs yakalandı | Video 30.03.2023 | 09:52
Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video 03:20
Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video 30.03.2023 | 09:51
Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video 02:26
Depremzedeler için yapılıyor, temeller atıldı çalışmalar hızlandı | Video 30.03.2023 | 09:26
Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü | Video 02:26
Şehir dışındaki ailesinin yanına gidecekken depreme yakalandı: Kendisi kurtuldu, oğlu öldü | Video 30.03.2023 | 09:26
Avcılar D-100’de hatalı sollama kazası kamerada | Video 01:00
Avcılar D-100'de hatalı sollama kazası kamerada | Video 30.03.2023 | 09:25
Diyarbakır’da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 tutuklama | Video 06:39
Diyarbakır'da hırsızlık şebekesine operasyonda 12 tutuklama | Video 30.03.2023 | 09:22
Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor, patlayan parfümler zorluk oluşturuyor | Video 01:54
Parfüm fabrikasındaki yangın söndürülemiyor, patlayan parfümler zorluk oluşturuyor | Video 30.03.2023 | 08:44
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 02:09
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:31
Kars’a Mart karı yağdı, şehir beyaza büründü | Video 01:34
Kars’a Mart karı yağdı, şehir beyaza büründü | Video 30.03.2023 | 08:20
Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti! Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:39
Sevgili çiftin kavgası kanlı bitti! Kadın, sevgilisini bıçaklayarak öldürdü | Video 30.03.2023 | 08:18
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 03:28
Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı | Video 30.03.2023 | 08:18
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video 01:58
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video 30.03.2023 | 00:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA