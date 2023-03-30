Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video 30.03.2023 | 10:49 İstanbul’da kendisine borcu olan kişinin cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden bakkal, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren "Gasp" olayı Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bakkal sahibi olan H.A., kendisine borcu olan ve iş yerine gelen bir kişinin cep telefonunu, Powerbank cihazını ve cüzdanını zorla gasp etti. Şikayet üzerine inceleme başlattı. H.A., gasp ettiği malzemelerle birlikte Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı. "Gasp" suçundan adliyeye sevk edilen H.A. "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.