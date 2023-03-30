Alacaklısını gasp etti! Aynı mahallede yakaladılar… | Video
İstanbul’da kendisine borcu olan kişinin cep telefonunu ve cüzdanını gasp eden bakkal, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
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