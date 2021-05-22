Video Yaşam Alanya Huzurevi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı | Video

Alanya Huzurevi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı | Video

Alanya Huzurevi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktı | Video
22.05.2021 | 20:03

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Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Huzurevi civarında yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

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