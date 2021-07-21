Alanya Kalesinde otomobil alev alev yandı | Video

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde seyir halinde giden otomobil motor kısmından çıkan yangınla otomobil kullanılamaz hale geldi. yanan otomobili bazı turist çocuk ise cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı.

Olay, Alanya Kalesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı.

Bunun üzerine sürücü aracını durdurarak indi,sürücü ile çevredekiler yangın söndürme cihazı ile alevlere müdahale etti. Ancak tüm çabalarına rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç kısa sürede söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.