Alanya'da 100 bin lira değerinde 15 bin avokado çaldılar | Video

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 bahçeden piyasa değeri 100 bin lira olan 15 bin adet avokado çaldığı iddia edilen 4 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Alanya'nın Konaklı ve Toslak mahallelerindeki 6 bahçeden piyasa değeri 100 bin lira olan 15 bin adet avokado çalındığının ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası, şüphelilerin İ.S. (23), M.Ç. (23), A.A. (20) ve H.K. (17) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelileri Konaklı mahallesindeki adreslerinde gözaltına aldı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise bahçelerdeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.