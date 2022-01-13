Video Yaşam Alanya’da 3 katlı bina böyle yıkıldı | Video
Alanya’da 3 katlı bina böyle yıkıldı | Video

Alanya’da 3 katlı bina böyle yıkıldı | Video

13.01.2022 | 21:30

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Alanya’da 3 katlı bina böyle yıkıldı.

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