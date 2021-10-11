Alanya'da 4 caretta caretta ölü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi Yeşilöz Mahallesi sahilinde bulunan öldürülmüş iki deniz kaplumbağası olan Caretta Caretta hayvanseverlerin tepkisine neden olmuştu. Bugün ise Yeşilöz sahilinde kafası koparılmış halde bulunan deniz kaplumbağası görenlerin yüreklerini yaktı.