Alanya’da CHP’li Belediye vatandaşın ekmek teknesini söktü

Alanya CHP Belediyesi zabıta eşliğinde ekmek teknesi olan portakal büfesi sökülen Şahrani Uysal, “Ekmek teknem neden sökülüyor bilmiyorum. Yetkililere ulaşamıyorum. Turizm sezonu ortasında yapılacak iş mi bu?” diyerek isyan etti.