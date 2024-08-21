Alanya’da CHP’li Belediye vatandaşın ekmek teknesini söktü
Alanya CHP Belediyesi zabıta eşliğinde ekmek teknesi olan portakal büfesi sökülen Şahrani Uysal, “Ekmek teknem neden sökülüyor bilmiyorum. Yetkililere ulaşamıyorum. Turizm sezonu ortasında yapılacak iş mi bu?” diyerek isyan etti.
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