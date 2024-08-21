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Alanya’da CHP’li Belediye vatandaşın ekmek teknesini söktü

Alanya’da CHP’li Belediye vatandaşın ekmek teknesini söktü

21.08.2024 | 15:19

Alanya CHP Belediyesi zabıta eşliğinde ekmek teknesi olan portakal büfesi sökülen Şahrani Uysal, “Ekmek teknem neden sökülüyor bilmiyorum. Yetkililere ulaşamıyorum. Turizm sezonu ortasında yapılacak iş mi bu?” diyerek isyan etti.

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