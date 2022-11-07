Video Yaşam Alanya’da çıkan hortum panik oluşturdu | Video
Alanya’da çıkan hortum panik oluşturdu | Video

Alanya’da çıkan hortum panik oluşturdu | Video

07.11.2022 | 14:13

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Antalya’nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde başlayan hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

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Sabah saatlerinde sağanak yağış öncesi Konaklı Mahallesinde deniz üzerinde hortum görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum, ilçenin neredeyse tamamında görüldü. Yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde devam edene hortum karaya yaklaştığı sıralarda kayboldu.

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