Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı | Video

Antalya'nın Alanya ilçesi Beldibi Mahallesi’nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yurt genelinde başlayan ve Mersin'de korkunç şekilde büyüyen orman yangınlarına bir yenisi Alanya İlçesi'nin Beldibi Mahallesi'nde Sabah saat 07.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle bölgede çıkan yangın rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Orman Bakanlığına ait holikopter, İlçe merkezine 70 kilometre uzaklıktaki yangına havadan, karadan ise Antalya Orman Müdürlüğü ve Alanya İtfaiye ekipleri Alanya Belediyesi su tankerleriyle söndürülmeye çalışıldı.

Alanya'dan 90 kilometre uzaklıkta olan Beldibi Mahallesi'nde 140 hane ve 400 kişinin yaşadığı belirtildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan ve 13 arazöz ve 60 yangın ekibi ile yaptığı müdahale sonunda yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yetkililer havanın rüzgarlı ve nemsiz olması nedeni ile soğutma çalışmasının uzun süreceğini kaydederek, "Bir kıvılcım her an yangını yeniden büyümesine neden alabilir. İklim şartları buna çok uygun. Bu nedenle 24 saat bölgede teyakkuzdayız" diye konuştu.