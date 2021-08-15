Alanya'da feci kaza! Motosikletli kadın, otobüsün altına girdi | Video

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde karşı yönden gelen halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi motosikletli kadın sürücü Solmaz Gök (38) seyir halinde giderken karşı yönden gelen Süleyman K.(59) yönetimindeki halk otobüsünü görünce dengesini kaybederek düştü.

Devrilen motosikletiyle otobüs altında kalan motosiklet sürücüsü kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi.

Halk otobüs sürücüsü Süleyman K'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Öte yandan motosikletin kaza anı, hem halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.