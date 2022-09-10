Alanya’da kadın hırsız lokantadan 25 kiloluk tüpü çaldı | Video

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bir lokantadan 25 kilogram ağırlığındaki tüpü çuvala koyarak çalan kadın iş yeri çalışanlarını hayrete düşürdü.

Alanya'nın Şekerhane Mahallesi'nde bulunan önceki gün saat 06.30 civarında bir lokantada gerçekleşen hırsızlık olayında, henüz açılmayan lokantaya gelen hırsızlık zanlısı kadın içeriye girmesinin ardından mutfak bölümüne yöneldi.

Bir süre mutfakta oyalanan hırsızlık zanlısı, içeride bulduğu çuvala 25 kilogram ağırlığındaki tüpü koymasının ardından omuzlayarak dışarıya çıktı. Hırsız omuzladığı çuval ile bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı lokantada bulunan kameraya saniye saniye yansıdı. Alanya'da birkaç gün önce Saray Mahallesi'ndeki bir iş yerinden yine bir kadın hırsız tarafından 50 kiloluk klima motoru çalınmıştı.