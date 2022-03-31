Alanya'da kanlı gece: 14 yaralı | Video

Antalya'nın Alanya ilçesinde hüsemetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3’ü ağır 14 kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Şekerhane Mahallesinde meydana gelen olayda husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında tartışma yaşandı.

Tartışma büyüyüp silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra farklı hastanelere götürdü. Polis olay ilgili inceleme başlattı.