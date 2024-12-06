Alanya'da mobilya deposu yandı, alevler muz ve çiçek serasına sıçradı | Video
Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın, 3 iş yeri ve muz serasını kullanılamaz hale getirdi.
Alanya'nın Kargıcak Mahallesinde ikamet eden Şükrü Kaya, "Akşam buradan geçerken yangın çıktığını gördüm itfaiyeler geldi. Yangının neyden çıktığını henüz bilmiyorum" dedi.
Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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