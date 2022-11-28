Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video

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Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 2 şüphelinin bir motosikleti çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Cikcilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, oturduğu apartmanın önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden H.Ş, durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti çaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Motosikletin çalınma anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yaya olarak apartmanın önüne gelen 2 kişinin motosikleti, direksiyon kilidini kırdıktan sonra iterek götürmesi yer alıyor.