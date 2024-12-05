Video Yaşam Alanya’da okulun trafosu yandı, öğrenciler tahliye edildi | Video
Alanya’da okulun trafosu yandı, öğrenciler tahliye edildi | Video

Alanya’da okulun trafosu yandı, öğrenciler tahliye edildi | Video

05.12.2024 | 15:31

Antalya’nın Alanya ilçesinde lisede kazan dairesindeki trafonun patlaması yangına neden oldu. İhbar üzerine okula gelen ekipler öğrencileri tahliye edip kazan dairesinde çıkan yangını söndürdü.

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Yangın, saat 12:00 sıralarında Alanya merkezde bulunan Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nin kazan dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye lisede kazan dairesinde bulunan trafonda yaşanan patlamanın ardından yangın oluştu. Dumanlar bütün okulu sararken, okul yönetimi tarafından öğrenciler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdükten sonra soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Yangında öğrenciler, kendilerini okul bahçesine atarken, bazı öğrenciler telefonla ailelerini ararken, bazıları ise ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını merakla izlediler.

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