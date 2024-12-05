Alanya’da okulun trafosu yandı, öğrenciler tahliye edildi | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde lisede kazan dairesindeki trafonun patlaması yangına neden oldu. İhbar üzerine okula gelen ekipler öğrencileri tahliye edip kazan dairesinde çıkan yangını söndürdü.
Yangında öğrenciler, kendilerini okul bahçesine atarken, bazı öğrenciler telefonla ailelerini ararken, bazıları ise ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını merakla izlediler.
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