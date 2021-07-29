Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı | Video
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Antalya'nın Alanya ilçesi Yeniköy Çakallık Mevkii'nde 2 ayrı yerde çıkan orman yangını 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alında. Yangına iki helikopter 5 arazöz çok sayıda itfaiye aracı katıldı.