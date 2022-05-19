Alanya’da refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Diyar Çiçek (18) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Çiçek ve motosikletteki köpeği sürüklendi. Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.