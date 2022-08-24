Video Yaşam Alanya’da şapka ve maske takıp 100 bin liralık kabloları çaldılar
Alanya’da şapka ve maske takıp 100 bin liralık kabloları çaldılar

Alanya’da şapka ve maske takıp 100 bin liralık kabloları çaldılar

24.08.2022 | 14:36

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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evin deposundan yaklaşık 100 bin lira değerinde elektrik kablosu çalan 4 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

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Avsallar Mahallesi'nde A.B.(37) isimli şahsın evinin deposundan yaklaşık değeri 100 bin lira olan elektrik kablosu çalınmasının ardından harekete geçen İncekum Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheliler A.Ç. (21), M.N. (18), R.U.B. (18) ve M.Ş.C.'yi (15) ikametlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anında 4 şüphelinin şapka takıp yüzlerini maskeyle kapatarak depodan çaldıkları kablolarla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

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