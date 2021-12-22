Alanya’da şoförü darp eden şüpheli kamerada

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde öldüresiye dövülen halk otobüsü şoförü kendisini darp eden kişinin bulunmasını istedi. Bayır'ı otobüste darp eden şüphelinin araca bindiği sırada kamera tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.