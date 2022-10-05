Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı | Video

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan Beyaz Kelebek adı verilen operasyonda; Uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya ve Gazipaşa İlçelerinde, şüphelilerin okul, hastane, öğrenci yurdu ve sahil kesimlerinde uyuşturucu madde (Metamfetamin, Esrar, Sentetik Uyuşturucu hap, Kokain. Eroin) satışı yaptıkları tespit edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde imal ve Ticareti suçunu işleyen ve "Torbacı" diye tabir edilen 17 sokak satıcısı şüpheliye yönelik şafak vakti 20 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda; 85 gram Eroin, 580 gram Esrar, 220 gram Metamfetamin, 5 gram Kokain, 263 Adet Extacy hap, 20 gram Kenevir Tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet av fişeği, 12 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Şüphelilerden 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 17 şüphelilerden 9 kişi bu sabah Alanya Adliyesi'ne sevk edilirken 8 şüphelilerin sorgusu ise sürdüğü belirtildi.