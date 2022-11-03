Alanya’da yolda bulunan parayı polis sahibine ulaştırdı | Video

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Alanya’da içerisinde bin lira bulunan banka hesap cüzdanını kaybeden vatandaşın yardımına polis koştu. Polis içerisinde para olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.
Alanya Adliyesi'ne gelen bir vatandaş yolda bulduğu içerisinde bin lira olan banka hesap cüzdanını görevli polis memurlarına teslim etti.
Adliyedeki polis memurları buluntu bin lira parayı sayarak teslim alırken, banka hesap cüzdanındaki cep telefonu numarasından yola çıkarak parasını düşüren 66 yaşındaki A.H. adlı kadının ikametine gitti. A.H'ye ulaşan polis memurları parayı teslim etti. A.H. polis memurlarına teşekkür etti.